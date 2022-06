Il Comune di Mongiana ottiene 175mila euro per la digitalizzazione dei servizi

I fondi sono stati stanziati dal Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale nell'ambito del Pnrr. Ecco come verranno spesi

«Il Comune di Mongiana è riuscito ad intercettare finanziamenti pari a circa € 175.000 destinati alla transizione digitale e stanziati dal Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale all’interno dei fondi Pnrr». Lo comunica con una nota il sindaco del centro montano vibonese, Francesco Angilletta. «Le cinque candidature presentate sono state tutte accettate – aggiunge – e aspettiamo ora la formalizzazione finale con l’emissione, da parte del Dipartimento, dei relativi decreti. Con queste risorse pensiamo di migliorare i servizi digitali per il cittadino velocizzando e facilitando sensibilmente il rapporto con il Comune».

In particolare, spiega il primo cittadino, «verrà implementato il portale istituzionale dell’ente per consentire ai cittadini l’accesso ai diversi servizi comunali attraverso forme di identità digitale disponibili. Inoltre, i sistemi comunali migreranno verso una piattaforma in cloud che permetterà di ottimizzare il funzionamento della struttura amministrativa. Tentiamo così – conclude Angilletta – di mantenere Mongiana al passo con i tempi offrendo alla popolazione strumenti innovativi e moderni».