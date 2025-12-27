Le festività natalizie appena trascorse sono state caratterizzate da tempo tuttavia stabile su gran parte del territorio con qualche nube solo nelle aree interne ma senza precipitazioni.

Durante il weekend però avremo una temporanea rimonta dell’alta pressione che apporterà bel tempo su tutto il Vibonese e temperature in calo durante le ore notturne.

Secondo gli ultimi aggiornamenti infatti sono previsti valori di circa 14-16°C durante le ore diurne lungo tutte le aree costiere ma con picchi fino ai 10-12°C nelle aree interne; a causa dell’inversione termica che si andrà a creare con i cieli sereni però si avranno temperature minime localmente fredde.

Specie nelle aree interne il termometro raggiungerà i 6-7°C su Acquaro, Dinami, Paravati, Mileto e dintorni e con valori fino ai 2°C sulle Serre; lungo le coste e pianure invece si avranno valori diffusi intorno agli 8-10°C con temperature fino ai 6-7°C su Vibo Valentia.

Con l’arrivo della nuova settimana il termometro subirà un ulteriore calo su tutta la regione a causa dell’arrivo di aria molto fredda da Nord-est, ma di questo ne riparleremo.