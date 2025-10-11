In questi ultimi giorni l’intero territorio Vibonese è interessato dalla presenza dell’anticiclone che apporta bel tempo ovunque e temperature gradevoli e leggermente al di sotto delle medie stagionali. Durante il weekend non si avrà nessuna variazione di rilievo con assenza di precipitazioni e temperature comunque in media.

Previsioni meteo weekend

Le condizioni meteorologiche come detto non subiranno nessun tipo di variazione. Sia nella giornata di sabato che in quella di domenica avremo una mattinata stabile ovunque con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Nelle ore pomeridiane si avrà invece un generale aumento della nuvolosità in particolare nelle aree montuose delle Serre ma il rischio di precipitazioni è basso o nullo. Migliorerà ovunque nelle ore serali e notturne con tempo stabile e cieli perlopiù poco nuvolosi.

Le temperature rimarranno dunque stazionarie con valori massimi che lungo le coste si manterranno intorno ai 22-24°C, mentre i valori minimi scenderanno al di sotto dei 14-15°C con temperature localmente fresche nelle aree montuose.