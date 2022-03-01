Completamente imbiancata la strada che porta alla vetta più alta della provincia di Vibo ed al confine con quella di Reggio. Temperature in calo anche a Serra San Bruno

Ha portato la neve anche nel Vibonese il drastico calo delle temperature. In particolare è completamente imbiancata la strada che da Mongiana conduce a Monte Pecoraro che con i suoi 1.423 metri di altezza è il monte più alto delle Serre. Paesaggi fiabeschi che hanno portato oggi anche alla chiusura delle scuole a Nardodipace. Il sindaco, Antonio Demasi, infatti, proprio a causa dell’abbondante nevicata ha emesso un’apposita ordinanza di chiusura delle scuole esistenti sul territorio comunale. Pur essendo il comune di Nardodipace situato a 1.100 metri sul livello del mare, molti studenti per raggiungere le scuole devono attraversare Monte Pecoraro dove abbondante è caduta la neve rendendo pericoloso il transito lungo le strade anche a causa del ghiaccio. Da qui, in via precauzionale, la chiusura delle scuole al pari di quanto deciso anche dai primi cittadini di Fabrizia, Francesco Fazio, e Mongiana Francesco Angiletta. [Continua in basso]

La neve, dunque, continua a cadere mentre le temperature si mantengono basse, dai 2 gradi di massima registrati a Nardodipace (-4 nel corso della notte) ai 3 gradi di Fabrizia e Mongiana (- 3 durante la notte). Temperature basse anche a Serra San Bruno con la massima che non ha superato i 4 gradi e la minima che questa notte toccherà -2. Freddo anche a Vibo Valentia dove la temperatura massima ha toccato oggi i 7 gradi e nel corso della notte scenderà sino ad un solo grado.