L’ultimo giorno dell’anno è appena iniziato e la domanda principale è: come sarà il tempo durante i concertoni sparsi per il territorio?

A partire dal pomeriggio di oggi una massa d’aria fredda e secca raggiungerà l’intero territorio apportando un netto calo delle temperature ovunque: secondo gli ultimi aggiornamenti durante la notte più lunga dell’anno sono previsti valori fino ai -4/-5°C nelle aree montuose delle Serre e aree limitrofe mentre nelle aree interne il termometro si aggirerà intorno ai +0/+2°C.

Molto freddo farà anche sulla città di Vibo Valentia con valori sui +3°C. Tale massa d’aria fredda sarà come detto molto secca e ciò vorrà dire che le condizioni meteorologiche rimarranno stabili su tutto il territorio con cieli che si manterranno praticamente sereni ovunque e questo favorirà l’inversione termica.

Tuttavia durante la giornata di oggi ci aspettiamo qualche piovasco sparso tra la mattina e il primissimo pomeriggio lungo le coste e relative aree interne ma comunque in rapido dissolvimento.