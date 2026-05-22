Domenica 24 maggio torna la "Festa Oasi" sulle rive del lago Angitola, appuntamento ormai tradizionale per soci, simpatizzanti e amanti della natura. La giornata, promossa dal Wwf Vibo Valentia-Vallata dello Stilaro, prenderà il via alle 9.30 e proseguirà fino al pomeriggio con attività pensate per raccontare il valore dell’oasi, il lavoro dei volontari e l’impegno quotidiano nella tutela degli animali e dell’ambiente.

L’iniziativa, che da decenni richiama visitatori e famiglie in uno dei luoghi naturalistici più significativi del territorio vibonese, sarà anche un’occasione per ricordare due anniversari importanti: i sessant’anni del Wwf Italia e i sessant’anni dall’inaugurazione della diga Angitola.

Il programma tra visite guidate, animali e divulgazione

Il programma predisposto dai volontari dell’Organizzazione aggregata Wwf Vibo Valentia-Vallata dello Stilaro, presieduta da Guglielmo Galasso, prevede l’allestimento di stand informativi e gadget, insieme a momenti di approfondimento dedicati alla conoscenza dell’oasi e della fauna che la abita.

Tra le attività previste ci saranno le visite guidate curate dal naturalista Pino Paolillo e la liberazione di uccelli recuperati e curati dal Wwf e dal Cras di Catanzaro. Uno dei momenti pensati per i più piccoli sarà invece dedicato alla vita dei cetacei: a illustrarlo sarà Giorgio Assisi, giovane studente di Biologia.

Dopo uno spuntino a base di prodotti preparati dagli stessi volontari vibonesi, la giornata proseguirà con il concerto della violinista Francesca Furfaro, diplomata al Conservatorio di Vibo Valentia e componente della sua orchestra.

La collaborazione con il Parco delle Serre

La manifestazione si svolgerà con la collaborazione del Parco regionale delle Serre, ente gestore dell’oasi, guidato dal direttore Francesco Pititto. La presenza del Parco conferma il legame tra la riserva del lago Angitola e una rete più ampia di tutela ambientale, educazione naturalistica e valorizzazione dei luoghi.

L’oasi continua infatti a rappresentare un punto di riferimento per la biodiversità e per le attività di sensibilizzazione rivolte a cittadini, studenti e famiglie. La "Festa Oasi" diventa così non soltanto un momento di incontro, ma anche un modo per rinnovare l’attenzione su un patrimonio naturale che richiede cura, conoscenza e partecipazione.

Il ricordo di Emanuela Puzzonia

L’edizione di quest’anno sarà dedicata a Emanuela Puzzonia, la giovane volontaria di Catanzaro scomparsa tragicamente lo scorso 11 maggio. Già guardia del Wwf catanzarese, Emanuela Puzzonia era impegnata in prima persona nella difesa degli animali e della natura.

Il suo ricordo accompagnerà una giornata che unisce divulgazione, volontariato e partecipazione. Sulle rive del lago Angitola, la festa diventerà anche un momento di memoria condivisa per una giovane donna che aveva scelto di dedicare tempo, energie e passione alla protezione dell’ambiente.