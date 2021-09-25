L’iniziativa ambientalista, promossa e organizzata dall’omonima associazione onlus, si terrà domani, 26 settembre

Ogni anno, 12 milioni di tonnellate di plastica raggiungono i mari di tutto il mondo, l’equivalente di un camion di rifiuti ogni minuto, e un milione e mezzo di animali, prevalentemente marini, muoiono a causa della plastica. L’inquinamento da plastica è ormai un problema che non possiamo più ignorare. Da oltre due anni, l’associazione Plastic Free è impegnata in questa tematica e forte della sua rete di referenti e canali social, ogni anno organizza due eventi nazionali, dove in ogni regione prendono piede diversi appuntamenti di pulizia del territorio. Il secondo evento nazionale dell’anno si terrà domani, 26 settembre, con oltre 330 appuntamenti, da nord a sud, con l’obiettivo di superare i 300.000 chilogrammi di plastica e rifiuti rimossi dall’ambiente. [Continua in basso]

La onlus, nota per i suoi precedenti risultati e per aver già rimosso dall’ambiente oltre un milione di chilogrammi di plastica e rifiuti, stima la partecipazione di 30.000 volontari che entreranno in azione per il bene del Pianeta. In particolare, anche nella città di Vibo Valentia è previsto un appuntamento di pulizia. Il ritrovo sarà lungo la strada prima del centro abitato di Triparni alle ore 8,30, l’iniziativa durerà circa tre ore e l’obiettivo è quello di rimuovere i rifiuti depositati lungo l’arteria stradale. Per qualsiasi dubbio è possibile contattare il referente dell’evento Gregorio Greco al numero 328-3630875 oppure inviando un semplice WhatsApp. La partecipazione all’evento è completamente gratuita, basterà andare sul sito https://www.plasticfreeonlus.it/calendario-eventi/ e registrarsi come volontario per ricevere tutte le istruzioni necessarie.