Il maltempo che ha interessato il territorio vibonese ci ha ormai lasciato ma con il suo spostamento verso est ha richiamato aria molto fredda da Nord-est. Tale aria ha causato un notevole abbassamento delle temperature ovunque con valori che durante la notte si sono rivelati gelidi specie sui monti. Ecco alcuni valori registrati:

Serra S.Bruno -7.2°C

Mongiana P. -5.8°C

Spadola -5.8°C

Fabrizia -2.9°C

Domanico -2.9°C

Arena -0.4°C

Zungri 1.4°C

Notevoli anche i valori registrati nei capoluoghi di regione con Vibo Valentia 1.1°C, Catanzaro 2.3°C, Crotone 5.2°C, Reggio Calabria 8.1°C.

Questa fase fredda però sarà molto veloce in quanto già da domani le temperature saranno in graduale e generale aumento con valori che entro metà settimana torneranno a mantenersi al di sopra delle medie stagionali.