A Vibo Valentia nella notte 1.1°C. Ma il freddo durerà poco, da domani previsto un generale aumento dei valori ovunque
Il maltempo che ha interessato il territorio vibonese ci ha ormai lasciato ma con il suo spostamento verso est ha richiamato aria molto fredda da Nord-est. Tale aria ha causato un notevole abbassamento delle temperature ovunque con valori che durante la notte si sono rivelati gelidi specie sui monti. Ecco alcuni valori registrati:
Serra S.Bruno -7.2°C
Mongiana P. -5.8°C
Spadola -5.8°C
Fabrizia -2.9°C
Domanico -2.9°C
Arena -0.4°C
Zungri 1.4°C
Notevoli anche i valori registrati nei capoluoghi di regione con Vibo Valentia 1.1°C, Catanzaro 2.3°C, Crotone 5.2°C, Reggio Calabria 8.1°C.
Questa fase fredda però sarà molto veloce in quanto già da domani le temperature saranno in graduale e generale aumento con valori che entro metà settimana torneranno a mantenersi al di sopra delle medie stagionali.