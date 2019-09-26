Le opere di messa in sicurezza riguardano anche gli impianti sino al parcheggio Papa

La giunta comunale di Pizzo Calabro ha approvato la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori per la messa in sicurezza del costone e degli impianti tra la Seggiola ed il parcheggio Papa. L'importo delle opere ammonta complessivamente a 500mila euro. Si tratta di contributi statali erogati per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Il Comune di Pizzo aveva trasmesso, entro il termine perentorio del 20 settembre dello scorso anno, istanze di accesso al fine dell'assegnazione del contributo per l'anno 2019. Responsabile unico del procedimento è l'architetto Nicola Donato.

«I fondi – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Maria Pascale – attinti dalle risorse messe a disposizione per interventi di contro il dissesto idrogeologico, consentiranno di salvaguardare l’area attraverso l’istallazione di paratie di contenimento che impediscano eventuali movimenti franosi. Contestualmente, verrà pulito il fosso esistente, aumentando la sua efficienza idraulica con un alveo rivestito di pietrame. Inoltre, verranno intercettate le tubature esistenti per la raccolta delle acque bianche, che verranno convogliate nel fosso attraverso nuove condutture di collegamento e verrà definitivamente separato il loro percorso da quello fognario, evitando così il rischio di collasso della rete fognaria in caso di piogge particolarmente copiose».

I lavori – propedeutici anche alla futura realizzazione di un percorso che dal parcheggio Papa condurrà alla Seggiola – si aggiungeranno a quelli già realizzati recentemente che hanno consentito il riammodernamento dell’area di sosta, che si affaccia sulla piccola baia. «Ogni tassello sta andando al suo posto – ha commentato il sindaco Gianluca Callipo – e gli effetti di questa riqualificazione complessiva del centro storico sono sempre più evidenti anno dopo anno. In quest’ottica rientra anche la recente approvazione del progetto definitivo ed esecutivo del lungomare che dalla Marina di Pizzo condurrà fino alla Seggiola. Lavori da 3,5 milioni di euro che, secondo il ruolino di marcia che ci siamo imposti, dovrebbero prendere il via entro la prossima primavera».