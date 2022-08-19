L’associazione “Acqua della Vita Onlus” si è occupata della bonifica di tutta la zona

L’associazione “Acqua della Vita Onlus” di Pizzo ha organizzato una mattinata all’insegna della pulizia. La zona interessata è stata la Pineta di Colamaio I, che nel periodo estivo abbonda di turisti e bagnanti. Assieme ai volontari dell’associazione e privati, anche il sindaco di Pizzo Sergio Pititto e diversi consiglieri comunali hanno dato il loro contributo. I volontari dell’associazione hanno dunque bonificato tutta la zona di Colamaio 1. Le parole dell’amministrazione comunale sull’evento: «A loro va il nostro grazie infinito per il lavoro incessante che svolgono con impegno e passione giornalmente». [Continua in basso]

Sulla sporcizia rilevata, l’amministrazione poi prosegue: «È preoccupante che già due giorni dopo la grande pulizia della pineta dopo ferragosto, lo spazio verde sia nuovamente colmo di rifiuti». I consiglieri comunali intendono puntare sull’ordine e sulla civiltà della comunità, ed ecco perché continuano spiegando che «noi non demordiamo e continueremo ad agire sulla cultura sensibilizzando visitatori e cittadini, poiché solo con un cambio di mentalità possiamo evitare problemi del genere in futuro. Punteremo sulla repressione, installando il prima possibile telecamere e aumentando i controlli con la polizia municipale e le forze dell’ordine. Infine, punteremo sulla pulizia, sostenendo eventi come quello di questa mattina e chiedendo agli operatori ecologici di intervenire in quelle zone». Infine, l’amministrazione comunale precisa: «Andiamo avanti con l’amore e l’impegno infinito che abbiamo verso la nostra città».