Via libera dall’amministrazione comunale alla realizzazione degli interventi di ripristino dell’officiosità idraulica

Via libera dal Comune di Pizzo al progetto esecutivo per la realizzazione dei “Lavori di ripristino dell’officiosità idraulica del tratto pre-fociale del fiume Angitola” nel territorio comunale ad esso afferenti redatto dal progettista incaricato, per un importo complessivo di 500.000,00 euro. La spesa è stata finanziata dalla Regione Calabria in forza di una convenzione sottoscritta, a suo tempo, tra Palazzo San Giorgio e la stessa Cittadella regionale. Responsabile unico del procedimento è stato individuato l’architetto Nico Donato, attuale responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Pizzo. L’approvazione del progetto esecutivo è arrivata, invece, con determina della dirigente del settore Finanziario dell’ente Maria Lucia Nirta, la quale ricorda nel testo del documento che «con decreto regionale del 27 luglio 2022, è stata disposta l’approvazione dello schema di convenzione di disciplina dei rapporti da instaurarsi tra Regione Calabria e i soggetti attuatori degli interventi ammessi a finanziamento con delibera Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) del 22 dicembre dello scorso anno». [Continua in basso]

E tra gli interventi ammessi al suddetto finanziamento con delibera Cipess è ricompreso proprio quello denominato “Lavori di ripristino dell’officiosità idraulica del tratto pre-fociale del fiume Angitola”. Considerata, pertanto, la convenzione regolarmente sottoscritta dalle parti che disciplina il rapporto tra la Regione Calabria e il Comune di Pizzo, per la realizzazione del suddetto intervento ricompreso nell’elenco di quelli ammessi a finanziamento con delibera Cipess, la dirigente comunale ha potuto procedere all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori al fiume Angitola nel tratto ricadente nel comune di Pizzo.

