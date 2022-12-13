Tutti gli articoli di Ambiente
Via libera dal Comune di Pizzo al progetto esecutivo per la realizzazione dei “Lavori di ripristino dell’officiosità idraulica del tratto pre-fociale del fiume Angitola” nel territorio comunale ad esso afferenti redatto dal progettista incaricato, per un importo complessivo di 500.000,00 euro. La spesa è stata finanziata dalla Regione Calabria in forza di una convenzione sottoscritta, a suo tempo, tra Palazzo San Giorgio e la stessa Cittadella regionale. Responsabile unico del procedimento è stato individuato l’architetto Nico Donato, attuale responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Pizzo. L’approvazione del progetto esecutivo è arrivata, invece, con determina della dirigente del settore Finanziario dell’ente Maria Lucia Nirta, la quale ricorda nel testo del documento che «con decreto regionale del 27 luglio 2022, è stata disposta l’approvazione dello schema di convenzione di disciplina dei rapporti da instaurarsi tra Regione Calabria e i soggetti attuatori degli interventi ammessi a finanziamento con delibera Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) del 22 dicembre dello scorso anno». [Continua in basso]
E tra gli interventi ammessi al suddetto finanziamento con delibera Cipess è ricompreso proprio quello denominato “Lavori di ripristino dell’officiosità idraulica del tratto pre-fociale del fiume Angitola”. Considerata, pertanto, la convenzione regolarmente sottoscritta dalle parti che disciplina il rapporto tra la Regione Calabria e il Comune di Pizzo, per la realizzazione del suddetto intervento ricompreso nell’elenco di quelli ammessi a finanziamento con delibera Cipess, la dirigente comunale ha potuto procedere all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori al fiume Angitola nel tratto ricadente nel comune di Pizzo.
