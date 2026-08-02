I volontari ricordano le alluvioni del 2002, 2006 e 2018 e chiedono risposte sugli interventi di pulizia, segnalando la presenza di tronchi che potrebbero ostacolare il deflusso delle acque in caso di piena

Mentre si avvicina il tradizionale appuntamento con l'escursione alle cascate del fiume Cerasia, nel territorio comunale di Pizzoni, un gruppo di volontari ha dedicato una giornata alla pulizia del sentiero e di un lungo tratto del torrente. Armati di pale, falci, sacchi per la raccolta dei rifiuti e tanto spirito di collaborazione, i cittadini hanno reso nuovamente percorribile il percorso che ogni anno richiama numerosi escursionisti.

L'iniziativa, però, non si è limitata alla manutenzione del sentiero. I volontari hanno infatti voluto richiamare l'attenzione su un problema che, a loro dire, continua a essere sottovalutato: la mancata pulizia degli alvei dei torrenti Cerasia e Trivio.

Il richiamo sulla manutenzione

Il riferimento è alle alluvioni che hanno colpito il territorio nel 2002, 2006 e 2018. Secondo i promotori dell'iniziativa, oltre alla violenza delle precipitazioni, un ruolo determinante sarebbe stato giocato proprio dall'assenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Durante la giornata di pulizia sono stati individuati tronchi e alberi caduti all'interno dell'alveo. Ostacoli che, in caso di piena, potrebbero ostacolare il deflusso delle acque e aumentare il rischio di esondazioni.

I volontari ricordano inoltre che già lo scorso anno il sindaco aveva chiesto alla Regione Calabria un intervento sui torrenti, denunciando l'assenza di manutenzione. Oggi chiedono di conoscere quali sviluppi abbia avuto quella richiesta.

L'escursione dell'8 agosto

L'escursione alle cascate del Cerasia è in programma sabato 8 agosto, con ritrovo alle 8:30 in piazza Capitano Arena. Il percorso è impegnativo e non è consigliato a bambini e anziani non in buone condizioni fisiche. Si raccomandano scarponcini o stivali comodi, acqua e un pranzo al sacco. La partecipazione è libera e ogni escursionista prenderà parte all'iniziativa sotto la propria responsabilità.