Ecco come si presenta via Emilia, la strada che conduce ai pontili. Tombini saltati quando il vero inverno deve ancora arrivare…

Bastano poche gocce di pioggia per rendere impraticabile via Emilia a Vibo Marina, una delle arterie principali e che conduce ai pontili. Tombini saltati e intasati, strada allagata e lo spettacolo che si presenta è desolante: l’intera arteria, e sin dentro i giardini delle private abitazioni, invasa dall’acqua e quasi impercorribile a piedi. Impotenti i residenti nella zona. Neanche fosse Venezia…! Nulla di eccezionale in tema di precipitazioni, eppure le foto parlano da sole, segno che tombini e scoli dell’acqua non sono stati puliti a dovere e quella che dovrebbe essere ordinaria amministrazione di competenza del Comune non è stata effettuata al meglio. Nella “capitale del libro” succede anche questo. Con buona pace dei venditori di “fumo” e degli slogan di certa politica.