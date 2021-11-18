Tutti gli articoli di Ambiente
Bastano poche gocce di pioggia per rendere impraticabile via Emilia a Vibo Marina, una delle arterie principali e che conduce ai pontili. Tombini saltati e intasati, strada allagata e lo spettacolo che si presenta è desolante: l’intera arteria, e sin dentro i giardini delle private abitazioni, invasa dall’acqua e quasi impercorribile a piedi. Impotenti i residenti nella zona. Neanche fosse Venezia…! Nulla di eccezionale in tema di precipitazioni, eppure le foto parlano da sole, segno che tombini e scoli dell’acqua non sono stati puliti a dovere e quella che dovrebbe essere ordinaria amministrazione di competenza del Comune non è stata effettuata al meglio. Nella “capitale del libro” succede anche questo. Con buona pace dei venditori di “fumo” e degli slogan di certa politica.