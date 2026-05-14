Come da previsione, durante la serata/nottata una linea temporalesca ha raggiunto la Calabria apportando piogge e locali temporali. Le aree più colpite sono state soprattutto quelle Tirreniche con precipitazioni forti nel Cosentino, ma temporali sparsi hanno interessato anche le aree interne e quelle Joniche della regione e in particolare il Catanzarese. Il tutto accompagnato da intensa attività elettrica che ha reso la nottata elettrizzante.

Durante la giornata di oggi continueranno note instabili specie lungo le aree Tirreniche fino al pomeriggio, ma con tempo in generale miglioramento dalla serata e per tutta la giornata di domani. Tregua che però durerà poco: una nuova perturbazione è attesa infatti nella giornata di sabato con nuove piogge e temporali che interesseranno nuovamente le aree Tirreniche della Regione e con sconfinamenti che potranno interessare le aree interne e Joniche. Il tutto sarà accompagnato da un generale calo delle temperature con il termometro che difficilmente raggiungerà i 18-20°C durante le ore diurne.