Coinvolte anche le scuole: gli opuscoli sono stati consegnati anche agli alunni perché possano portarlo nelle proprie case. L’assessore Miceli: «La collaborazione dei cittadini essenziale per costruire una città più pulita e sostenibile»

L’assessorato all’Ambiente del Comune di Vibo Valentia informa che è in corso la distribuzione del nuovo calendario della raccolta differenziata, in vigore dal primo gennaio 2026. Il materiale sarà consegnato anche agli amministratori di condominio, a diverse attività commerciali del territorio, ai centri di raccolta ed all’info point di via Pellicanò (di fronte comando carabinieri) per agevolarne la distribuzione presso la cittadinanza.

«Particolare attenzione - spiega l’assessore all’Ambiente Marco Miceli - è stata riservata al coinvolgimento delle scuole, dove abbiamo da tempo avviato un’attività di sensibilizzazione: il calendario sarà infatti distribuito pure agli alunni, affinché possano portarlo a casa e condividerlo con le proprie famiglie. Un gesto simbolico ma concreto per rafforzare il legame tra educazione ambientale e responsabilità civica».

Tra le principali novità del nuovo calendario:

la raccolta della carta è prevista ogni martedì;

è prevista ogni martedì; il vetro sarà ritirato il giovedì ogni due settimane, alternandosi con l’indifferenziato;

sarà ritirato il giovedì ogni due settimane, alternandosi con l’indifferenziato; gli indumenti verranno raccolti il primo giovedì del mese che coinciderà con la raccolta del vetro.

Ogni dettaglio è riportato nel calendario, che rappresenta uno strumento fondamentale per garantire il corretto conferimento dei rifiuti.

«Il rispetto del calendario - aggiunge l’assessore Miceli - è un atto di responsabilità collettiva che ci ha già permesso di raggiungere risultati straordinari, come una media che sfiora l’80% di raccolta differenziata. Ora vogliamo consolidare e migliorare questi numeri, coinvolgendo attivamente tutta la comunità, a partire dai più giovani. La collaborazione dei cittadini è essenziale per costruire una città più pulita, sostenibile e consapevole». L’amministrazione comunale rinnova l’invito a consultare il calendario e a rispettare scrupolosamente le indicazioni in esso contenute, per continuare insieme il percorso virtuoso intrapreso.

Di seguito i calendari per la Zona A e la Zona B: