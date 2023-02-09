Il comune guidato dal sindaco Salvatore Solano si conferma tra i più virtuosi in Calabria

Anche quest’anno il Comune di Stefanaconi registra un buon risultato nella raccolta differenziata. Si è passati dal 50% del 2017 al 77,4% del 2022. Nonostante qualche millesimale in meno rispetto all’anno precedente, il comune di Stefanaconi si conferma tra i comuni più virtuosi della Regione Calabria. “Questi dati – afferma Emanuele Franzè, vicesindaco con delega all’ambiente, ci incoraggiano a proseguire lungo la strada tracciata. L’ottimo risultato che abbiamo raggiunto ci spinge ora a puntare sempre più in alto, migliorando e potenziando i servizi con campagne di sensibilizzazione e, a breve, con la distribuzione a famiglie e attività commerciali dei contenitori del vetro. Inoltre – continua Franzè – il nuovo bando per l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti è stato

migliorato al fine di garantire un decoro urbano più capillare su tutto il territorio comunale, comprese periferie e strade di campagna”. [Continua in basso]



“Grazie all’incessante impegno dell’amministrazione comunale – dichiara il sindaco Salvatore Solano – possiamo portare avanti la vera sfida dei prossimi mesi, con iniziative mirate anche a contrastare l’abbandono dei rifiuti. Se Stefanaconi – continua il primo cittadino – è tra i comuni

più virtuosi nel panorama regionale è soprattutto grazie al senso civico della stragrande maggioranza dei cittadini”. Risultati mese per mese: gennaio 81,66%, febbraio 77,58%, marzo 78,49%, aprile 68,49%, maggio 80,78 %, giugno 78,13%, luglio 79,96%, agosto 77,15%, settembre 78,91%, ottobre 86,99%, novembre 74,72%, dicembre 66,65%.

