Dalla Scalea a Santa Domenica al Belvedere di Capo Vaticano, molte le aree che versano in stato di abbandono

“A Ricadi, per il decoro urbano, a differenza di tanti altri Comuni, nel primo mese di vita della nuova amministrazione non si è mossa foglia, nessun tipo di intervento all’esterno è stato effettuato. Siamo stati costretti a sollecitare la pulizia, ancora in corso, delle aree davanti alle scuole e nelle piazze nei pressi dei giochi per i bimbi. Per il resto, dopo l’emergenza rifiuti dell’estate, nulla! Le spiagge sono rimaste così com’erano, allo stesso modo i parcheggi a mare ed i marciapiedi”. E’ quanto rende noto il gruppo di opposizione in Consiglio comunale “Uniti per Ricadi” (guidato dal consigliere Pasquale Mobrici) che sottolinea come i centri abitati sono abbandonati nel degrado, grazie ad un progetto dell’anno scorso, voluto dalla precedente amministrazione, stiamo spendendo 57mila euro per due anni per la costruzione di aree verdi e la manutenzione delle stesse. [Continua]

Le aree interessate sono: Belvedere Scalea (Santa Domenica), Belvedere dei cannoni (Capo Vaticano), Belvedere del Capo (Capo Vaticano) e aiuola bivio Palatari (San Nicolò). Ma questi lavori con affidamento diretto, per la modica cifra di 57.000,00 euro, almeno per due delle aree interessate, non sembra siano stati mai realizzati, nè tenuta la manutenzione. Abbiamo infatti documentato con fotografie lo stato di abbandono in cui si trovano due di queste aree al momento, nello specifico Belvedere Capo Vaticano a Santa Domenica e Belvedere del Capo a Capo Vaticano. Non è stato realizzato alcunchè, l’unica vegetazione è quella spontanea ed, a quanto pare, non si provvede neppure alla manutenzione. Eppure dai documenti ufficiali risulta che il servizio è regolarmente eseguito ed i pagamenti alla ditta vengono regolarmente effettuati da oltre un anno. Abbiamo denunciato pubblicamente dalla nostra pagina facebook l’intera vicenda, ci chiediamo se e quali provvedimenti sono stati adottati dal sindaco per porre fine allo spreco di risorse economiche e recuperare i pagamenti già eseguiti”.