I volontari saranno nella frazione Santa Domenica il 24 aprile, per riportale l'arenile alla sua originaria e selvaggia bellezza, liberandolo da plastica e rifiuti

Con l’arrivo delle belle giornate, tornano e si intensificano le iniziative promosse da Plastic free. Il prossimo appuntamento è per domenica 24 aprile (dalle ore 10) alla spiaggia della Scalea a Santa Domenica di Ricadi. Un vero e proprio paradiso che si vuole riportare alla sua bellezza originaria e selvaggia, in vista dell’estate e dell’arrivo dei tanti turisti e gente del posto che ogni anno ne godono. Da qui, l’iniziativa dei volontari di Plastic free che si occuperanno di ripulire la spiaggia da plastica e rifiuti abbandonati dagli incivili o portati dal mare.



L’iniziativa – che si svolgerà in collaborazione con le associazioni Futura Santa Domenica e Guardiani del Capo – è stata pubblicizzata anche dal Comune di Ricadi attraverso i suoi social, con l’invito a ricordarsi la data e partecipare. Sempre il 24 aprile, sono previsti diversi altri appuntamenti in tutta Italia – in Calabria anche a Crucoli, nel Crotonese.



Per quanto riguarda la provincia di Vibo Valentia, la scorsa iniziativa di Plastic free aveva riguardato la città capoluogo e in particolare un tratto della Statale 18. Proprio lì, i volontari avevano raccolto ben 100 chili di vetro, 20 sacchi di indifferenziata e 15 di plastica.