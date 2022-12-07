L’attività portata avanti in sinergia dalla Provincia e dal Comune. Previsti altri interventi di bonifica

Effettuato un primo intervento per l’avvio della pulizia e della raccolta dei rifiuti su un’area in prossimità della strada provinciale n. 19, che collega la città di Vibo con il centro urbano di Stefanaconi. L’attività è stata portata avanti dal Comune e dalla Provincia. Al sopralluogo, al quale ha partecipato in prima persona il presidente della Provincia di Vibo, nonché sindaco di Stefanaconi, Salvatore Solano, erano presenti anche il comandante della Polizia municipale della città di Vibo, Michele Abbruzzese e l’agente della Polizia comunale di Stefanaconi, Francesco Adornato. Ad effettuare l’intervento propedeutico alla rimozione dei rifiuti – secondo i canoni sanciti dal Codice dell’Ambiente e della Strada – sono stati i tecnici e gli operatori dell’Eco car Srl, la ditta che gestisce tale servizio per il Comune capoluogo. Tra le operazioni effettuate l’apertura dei sacchetti dell’immondizia abbandonati da ignoti su un’area in prossimità dell’accesso alla cosiddetta “Tangenziale Est”, situata a metà percorso tra Vibo e Stefanaconi. In seguito a tale intervento sono stati individuati sei trasgressori che verranno sanzionati con dei verbali. [Continua in basso]

«D’intesa con l’assessorato all’Ambiente del Comune di Vibo Valentia, diretto da Vincenzo Bruni – attraverso l’approvazione di un apposito protocollo d’intesa, ormai prossimo alla definizione – avvieremo una serie di interventi congiunti di pulizia stradale e di raccolta di rifiuti abbandonati lungo diverse arterie di pertinenza provinciale, – ha affermato il presidente Solano. A completamento dell’operazione odierna eseguita sulla Sp 15, faranno seguito – anche grazie alla disponibilità data al riguardo dai dipendenti del Comune di Stefanaconi – altri interventi di pulizia lungo l’intero percorso stradale, ai fini – ha concluso Solano – del completo decoro urbano e ambientale e della sicurezza degli automobilisti».

