L’assessorato all’Ambiente del Comune di Vibo Valentia in collaborazione con la Murac Srl prosegue la sua attività di sensibilizzazione all’educazione ambientale anche nelle scuole della città. Un’attività che non si è fermata neanche nel periodo di dicembre, a ridosso delle vacanze natalizie, ed ha visto la partecipazione, nel corso dell’ultima giornata, di tantissimi piccoli alunni delle scuole Domenico Savio e Sacra famiglia, grazie alla collaborazione offerta dalla dirigente scolastica Domenica Cacciatore, affiancata dalla responsabile di plesso Gioia Franzè.

Il valore dell’iniziativa

«Lo scopo - dichiara l’assessore Marco Miceli - è quello di insegnare ai bambini i principi di riduzione, riutilizzo e riciclo dei rifiuti. Fondamentale è far comprendere quanto sia importante ridurre gli sprechi e promuovere l’economia circolare». Quest’anno, oltre alle tematiche generali, ci si sta focalizzando anche sui Raee attraverso programmi educativi che usano linguaggi semplici, video animati e attività interattive, con il prezioso supporto dell’educatrice ambientale della Muraca Fatima Vaccalluzzo. «Ci piace insistere molto - aggiunge Miceli - sul concetto di non scarto ma risorsa» facendo comprendere ai bambini quanto «sia importante differenziare correttamente i rifiuti e non gettare qualsiasi cosa nell’indifferenziato, trasformando il rifiuto in un’opportunità».

Gli alunni, ben lieti di poter portare alle proprie famiglie i calendari per la raccolta differenziata del 2026 a loro consegnati durante l’iniziativa, hanno dimostrato una grandissima sensibilità e capacità di essere a loro volta portatori del messaggio attraverso canzoni, poesie e cartelloni informativi che illustrano il corretto smaltimento di ogni tipologia di rifiuto.