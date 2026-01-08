In campo l’assessorato all’Ambiente del Comune e la Muraca Srl. Miceli: «Fondamentale è far comprendere quanto sia importante ridurre gli sprechi e promuovere l’economia circolare»

L’assessorato all’Ambiente del Comune di Vibo Valentia in collaborazione con la Murac Srl prosegue la sua attività di sensibilizzazione all’educazione ambientale anche nelle scuole della città. Un’attività che non si è fermata neanche nel periodo di dicembre, a ridosso delle vacanze natalizie, ed ha visto la partecipazione, nel corso dell’ultima giornata, di tantissimi piccoli alunni delle scuole Domenico Savio e Sacra famiglia, grazie alla collaborazione offerta dalla dirigente scolastica Domenica Cacciatore, affiancata dalla responsabile di plesso Gioia Franzè.

Il valore dell’iniziativa

«Lo scopo - dichiara l’assessore Marco Miceli - è quello di insegnare ai bambini i principi di riduzione, riutilizzo e riciclo dei rifiuti. Fondamentale è far comprendere quanto sia importante ridurre gli sprechi e promuovere l’economia circolare». Quest’anno, oltre alle tematiche generali, ci si sta focalizzando anche sui Raee attraverso programmi educativi che usano linguaggi semplici, video animati e attività interattive, con il prezioso supporto dell’educatrice ambientale della Muraca Fatima Vaccalluzzo. «Ci piace insistere molto - aggiunge Miceli - sul concetto di non scarto ma risorsa» facendo comprendere ai bambini quanto «sia importante differenziare correttamente i rifiuti e non gettare qualsiasi cosa nell’indifferenziato, trasformando il rifiuto in un’opportunità».

Gli alunni, ben lieti di poter portare alle proprie famiglie i calendari per la raccolta differenziata del 2026 a loro consegnati durante l’iniziativa, hanno dimostrato una grandissima sensibilità e capacità di essere a loro volta portatori del messaggio attraverso canzoni, poesie e cartelloni informativi che illustrano il corretto smaltimento di ogni tipologia di rifiuto.