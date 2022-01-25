L’impianto raccoglierà rifiuti non inseriti nel calendario della raccolta differenziata porta a porta. L'elenco

Novità sul fronte rifiuti. Apre il Centro di raccolta comunale di Vibo Valentia. L’impianto, sito in zona industriale località aeroporto, entrerà ufficialmente in funzione il 26 gennaio. L’annuncio del sindaco Maria Limardo che specifica: «Vi potranno accedere gratuitamente le utenze domestiche e non domestiche regolarmente iscritte al ruolo Tari». Per il primo cittadino si tratta di «un altro tassello fondamentale per garantire ai cittadini servizi sempre migliori e rigorosamente in linea con le direttive europee per la tutela dell’ambiente».

Tutti i rifiuti conferiti presso il Crc – riporta poi una nota stampa – verranno pesati e verrà rilasciata una ricevuta di conferimento. Le frazioni di rifiuto accettate sono tutte quelle per le quali non è previsto un servizio di raccolta porta a porta secondo il calendario vigente e quelle per le quali è necessaria la prenotazione. Pertanto i cittadini «non potranno utilizzare il centro per le frazioni settimanalmente calendarizzate, plastica-metalli, carta e vetro tranne che in caso di singole e particolari necessità che dovranno essere autocertificate su apposita istanza consegnata al gestore in duplice copia e autorizzate».

Per le utenze domestiche sarà possibile conferire piccole quantità di inerti: miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche e rifiuti misti solo se provenienti da abitazioni civili, da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore per il quantitativo massimo di 15 chili/abitante/anno; vernici, inchiostri, adesivi e resine (massimo tre barattoli). Non verranno accettati: umido, pneumatici, sflaci e potature, terra e roccia, gas in contenitori a pressioni, solventi, olii e grassi minerali esausti.

