Il sindaco Sergio Pititto chiama a raccolta i cittadini per idee e suggerimenti su come valorizzare il lungomare. Appuntamento giovedì 23 marzo alla Tonnara

I lavori di messa in sicurezza del lungomare tra la Marina e Seggiola a Pizzo sono ripresi da un mese circa. «In questo momento – spiega il responsabile dell’ufficio tecnico comunale Nicola Donato – è in corso la fase preparatoria dei massi frangiflutti che saranno posizionati sulla scogliera. Si tratta di circa 2mila blocchi e al momento ne sono stati realizzati 200. Nel frattempo si procederà alla messa in sicurezza della strada d’accesso alla darsena della Seggiola, conosciuta anche come il borgo dei pescatori. Il costo complessivo dell’opera è di oltre 700 mila euro. I dettagli del progetto saranno illustrati nel corso di un’assemblea pubblica che si svolgerà giovedì 23 marzo alle ore 16 al Museo della Tonnara di Pizzo. [Continua in basso]

Saranno presenti il direttore dei lavori, il sindaco di Pizzo Sergio Pititto insieme alla giunta. «Abbiamo deciso di coinvolgere la cittadinanza – afferma il primo cittadino – con l’intento di accogliere proposte e suggerimenti per rendere l’area ai piedi del costone di Pizzo ancora più appetibile ai tanti turisti e non solo che ogni anno affollano la nostra cittadina», ribadisce Pititto. «Se le idee pervenute saranno ritenute valide, le inseriremo – conclude – nella variante di progetto che sarà approvata a breve».

