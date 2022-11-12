Gli interventi previsti in contrada Vaccaro e nelle frazioni di Portosalvo, Longobardi e Piscopio

Aggiudicati dal Comune di Vibo Valentia i lavori finalizzati all’eliminazione del degrado urbano in alcune zone del territorio comunale. In particolare, gli interventi andranno a riqualificare contrada Vaccaro a Vena Superiore, via Roma nella frazione Portosalvo, la II traversa di via Roma a Longobardi e la contrada Varelli a Piscopio. I lavori sono stati aggiudicati ad una ditta di Maletto, in provincia di Catania. L’importo prevede una spesa complessiva di 600mila euro, somma concessa dalla Regione Calabria nel luglio 2020 in risposta all’emergenza sanitaria da Covid-19, con particolare riferimento all’obiettivo generale dell’inclusione sociale da conseguirsi tramite interventi di riqualificazione ambientale e rigenerazione sociale ed economica dei centri storici e dei quartieri marginali e degradati delle città e delle aree urbane.

Nello specifico, in tutte e quattro le aree interessate verranno effettuate: la pulizia generale di tutta l’area con l’estirpazione di erbacce, arbusti, ceppaie e radici ad eccezione delle piante autoctone da mantenere; scarifica e rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso; realizzazione di nuove caditorie per la raccolta delle acque meteoriche, ove necessario; rifacimento dei marciapiedi perimetrali agli edifici; realizzazione di un parco giochi con pavimentazione antitrauma. In contrada Vaccaro si interverrà inoltre per mettere in sicurezza e rendere nuovamente fruibile il campo di calcetto già presente. [Continua in basso]

In basso i progetti:

