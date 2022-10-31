Il sisma nel Mar Tirreno fra Calabria e Basilicata. Ecco l'epicentro e la profondità

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.4 ed epicentro nel Mar Tirreno fra la Calabria e la costa della Basilicata (Golfo di Policastro, Palinuro, Praia a Mare e Scalea) ad una profondità di 261 Km è stata distintamente avvertita alle 22.42 anche in gran parte del Vibonese, da Serra San Bruno a Vibo Valentia passando per Soriano Calabro. La forte scossa è stata avvertita sino a Catanzaro città e in gran parte della Calabria. Non si segnalano al momento danni a cose o persone.



