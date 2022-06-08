L’associazione organizza un percorso all'aperto di circa 6 chilometri per fare conoscere meglio lunghi e boschi

Domenica 12 giugno, l’associazione “Terre Bruniane” di Serra San Bruno ha organizzato un’escursione alla scoperta della Ferdinandea, una zona di 3.600 ettari delle Serre calabresi dei comuni di Stilo, Bivongi, Brognaturo, Mongiana e Serra San Bruno. Il percorso ha il nome di “Ferdinandea: dove nella natura si sente l’odore del ferro”. La camminata, come fanno sapere i membri dell’associazione, sarà di circa 6 km ed avrà la durata di quattro ore. «Vivremo insieme questa avventura alla scoperta dei segreti celati nel bosco di Ferdinandea», anticipa l’associazione.