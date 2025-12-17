Il Comune di Vibo Valentia ha avviato una nuova iniziativa per il miglioramento della raccolta differenziata e la promozione della sostenibilità ambientale. In collaborazione con il Consorzio CoReVe, il progetto “Campane di Vetro” prevede il posizionamento di 8 campane di raccolta differenziata del vetro, che saranno installate in punti strategici della città e delle frazioni marine. Queste campane, a forma di ovetto – si legge in una nota del Comune - non solo miglioreranno la raccolta del vetro, ma diventeranno anche un elemento distintivo dell’arredo urbano, perfettamente integrato con l’ambiente circostante.

Campane di vetro

L’iniziativa prevede anche un ciclo di seminari formativi nelle scuole, per educare i più giovani alla sostenibilità. «Con questa adesione il Comune di Vibo Valentia compie un ulteriore passo verso il miglioramento dei servizi ambientali, promuovendo la sostenibilità e l’economia circolare nel nostro territorio - dichiara l’assessore all’Ambiente, Marco Miceli -. Il progetto, che si inserisce nel quadro del potenziamento della raccolta differenziata, rappresenta un esempio concreto di come l’innovazione e la partecipazione attiva della comunità possano andare di pari passo».

Le campane di vetro – prosegue il comunicato - rispondono all’esigenza di avere soluzioni di raccolta moderne rendendo più facile e accessibile il conferimento. Saranno distribuite in modo omogeneo sul territorio: quattro nel capoluogo e quattro nelle frazioni marine, migliorando così l’efficienza complessiva del sistema di smaltimento del vetro, risorsa molto preziosa se differenziata correttamente perché riciclabile all'infinito.

Compostaggio domestico

Oltre a questa attività, l’assessorato sta promuovendo il compostaggio domestico, altro strumento importante per ridurre i rifiuti e migliorare la gestione dei materiali organici. Il compostaggio – continua la nota stampa - rappresenta una soluzione ecologica che permette ai cittadini di trasformare i rifiuti organici in compost utile per la cura del giardino e delle aree verdi, contribuendo ulteriormente alla riduzione dei rifiuti destinati alla discarica. Per incentivarne la diffusione, l’ente, in collaborazione con la ditta Muraca, ha predisposto degli appositi seminari ai quali il cittadino può iscriversi inviando una mail a tutorambientalevibo@muracasrl.com. possono aderire tutti coloro che possiedono un’area verde privata nel Comune di Vibo Valentia. Tra i benefici: sconto sulla Tari e compostiera in omaggio.

Con queste azioni – conclude la nota - il Comune di Vibo Valentia si conferma un esempio di come l’innovazione tecnologica e l’impegno verso l’ambiente possano migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire la transizione verso un futuro sempre più sostenibile.