Tra le aree interessate dall'inciviltà di qualcuno, anche la via in cui è ubicata la chiesa di San Giuseppe, da sempre meta di visitatori

Una delle aree più caratteristiche e centrali di Vibo Valentia è da qualche tempo costretta a fare i conti con l’evidente inciviltà di qualcuno. Dai sacchetti contenenti rifiuti di ogni genere a quelli utilizzati per gli escrementi degli animali, le condizioni delle antiche mura della città, in prossimità della chiesa di San Giuseppe edificata nel XVII secolo, si presentano indecorose e “vittime” di atteggiamenti privi di rispetto nei confronti della città, della sua storia e della comunità. Il problema si estende in diverse vie del centro storico nonostante gli interventi di pulizia da parte dell’amministrazione comunale. Segnale, questo, che pone ulteriormente l’accento sull’incomprensibile atteggiamento incivile da parte di coloro i quali perseverano nell’abbandono indiscriminato di rifiuti. [Continua in basso]

Esasperati gli abitanti delle zone interessate dal degrado, dove sono anche ubicate attività commerciali e punti di ristoro. Frattanto, sui social network monta l’indignazione di diversi cittadini che non risparmiano foto e video in cui sono immortalati gli scempi che caratterizzano una situazione a dir poco sgradevole e sempre meno accogliente per i forestieri che visitano il centro storico della città capoluogo, area in cui, tra l’altro, sono presenti i raccoglitori dove depositare i rifiuti.

LEGGI ANCHE: Vibo, il referente di “Plastic Free” denuncia lo stato di degrado ambientale

Incentivi per una raccolta differenziata di qualità: ecco il progetto del Comune di Vibo

L’Ato di Vibo blocca il conferimento dei rifiuti per i Comuni morosi