Ventitré nuovi alberi per incrementare il patrimonio verde della città di Vibo Valentia. È il bilancio dell'iniziativa “Alberi per il futuro”, promossa sabato 21 novembre, in occasione della Giornata dell'Albero, dal Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Vibo Valentia. L'appuntamento rientra nella campagna nazionale che da oltre dieci anni coinvolge cittadini e attivisti nella piantumazione di nuovi alberi, con l'obiettivo di contribuire alla rigenerazione degli spazi urbani.

Anche quest'anno il gruppo vibonese ha aderito al progetto “Dona e adotta un albero” del Comune di Vibo Valentia, individuando tre aree cittadine nelle quali mettere a dimora le piante fornite da Calabria Verde: il Parco urbano, viale Saragat e corso Umberto I.

Più verde per migliorare la qualità della vita

L'iniziativa intende richiamare l'attenzione sull'importanza del patrimonio arboreo nei centri urbani, tanto sotto il profilo ambientale quanto sotto quello della vivibilità degli spazi pubblici. Dall'assorbimento dell'anidride carbonica al miglioramento della qualità dell'aria, dalla protezione del suolo alla mitigazione delle temperature durante i mesi estivi, sono diversi i benefici legati alla presenza degli alberi in città.

«È fondamentale continuare a prevedere la piantumazione di nuovi alberi nel tessuto cittadino – dichiara Manuel Zinnà, referente del Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle –. Questa scelta non risponde soltanto a imprescindibili esigenze ambientali e alla necessità di garantire zone d’ombra vivibili durante i mesi estivi, ma rappresenta anche un doveroso richiamo alla nostra storia: l’antica Hipponion, oggi Vibo Valentia, era celebre nel passato proprio per l’amenità dei suoi luoghi e la feracità delle sue terre. Restituire verde alla città significa onorare questa identità».

La partecipazione di amministratori, attivisti e associazioni

Alla messa a dimora degli alberi hanno preso parte la referente provinciale del Movimento e assessore comunale Luisa Santoro, l'assessore Marco Miceli, lo stesso Zinnà, il referente dei giovani Filippo De Caria, i responsabili del coordinamento Franco Gagliardi e Annaluce Aiello, oltre agli attivisti pentastellati e ad alcuni componenti dell'associazione Moderata Durant, ai quali il gruppo territoriale ha rivolto un ringraziamento per la partecipazione.

«Prendersi cura del verde è un impegno civico concreto – conclude il gruppo territoriale del M5S –: il cambiamento parte dalle radici che piantiamo oggi per una città più sostenibile».