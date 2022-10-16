Un filmato immortala una colonia di ratti che scorrazzano in pieno giorno in una via centrale. Una situazione che oltre a costituire un pericolo dal punto di vista igienico-sanitario, non contribuisce di certo al miglioramento del decoro urbano

Colonie di ratti, alcuni di notevoli dimensioni, che si aggirano indisturbati, in pieno giorno e incuranti dei passanti, in una zona centrale e densamente abitata situata proprio di fronte alla delegazione comunale di Vibo Marina. Il video messo in rete sul gruppo facebook “La Voce di Vibo Marina” testimonia, in maniera eloquente, una situazione che definire preoccupante sarebbe un eufemismo. La mancata derattizzazione del territorio, che si somma alla pessima abitudine , da parte di alcuni cittadini, di depositare i sacchetti dei rifiuti al di fuori dei mastelli, contrariamente a quanto previsto dal regolamento comunale, favorisce la presenza di colonie di topi e ratti che, oltre a costituire un serio pericolo dal punto di vista igienico-sanitario, non contribuiscono di certo al miglioramento del decoro urbano. I roditori hanno trovato, in tal modo, un confortevole habitat lungo un canale di scolo che attraversa l’abitato e lasciato privo di qualsiasi intervento di pulizia. Sulla problematica è intervenuto anche il consigliere Silvio Pisani (M5S), che ha rivolto un invito ai cittadini interessati affinché richiedano, ritirino e usino secondo normativa i mastelli, utilizzando il numero verde di “Vibodifferenzia” o collegandosi al sito www.vibodifferenzia.it/contatti.