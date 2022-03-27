Analogo fenomeno si è verificato anche in aree lontane, in quanto altri casi dello stesso tipo sono stati segnalati in diverse località marine del Sud Italia

Da circa due settimane la natura regala uno spettacolo insolito nel porto di Vibo Marina, dove viene riscontrato un eccezionale abbassamento del livello del mare. Si è arrivati a registrare un’escursione anche di 80/100 centimetri e attualmente il dislivello è misurabile in circa 50 centimetri. Intervistati, i pescatori del luogo confermano che si tratta di un fenomeno ricorrente nei mesi di febbraio-marzo di ogni anno, ma che quest’anno ha toccato punte da record tanto che nella zona di via Emilia un ampio tratto di scogliera antistante la battigia è emersa per circa 50 centimetri mettendo in secca rocce ricoperte di alghe, mentre l’abbassamento dell’acqua è facilmente visibile anche lungo le banchine del porto. I pescatori locali chiamano questo fenomeno “a sicca i fevraru”, ma a memoria d’uomo nessuno ricorda un fenomeno di misura uguale a quello che si è verificato in questi giorni. [Continua in basso]

Analogo fenomeno in altre località marine del Sud Italia

Per escludere che possa trattarsi di un fenomeno locale, va detto che un analogo abbassamento del livello del mare si è verificato anche in aree lontane, in quanto altri casi anomali dello stesso tipo sono stati segnalati in diverse località marine del Sud Italia, come la costa agrigentina e il litorale salentino. Tuttavia, al momento, nessuno è in grado di dare una spiegazione scientifica all’eccezionale fenomeno. Il direttore scientifico del settore mare del Wwf Sicilia, Giuseppe Macaluso, dopo aver dichiarato che del caso è stato interessato anche l’Istituto idrografico della Marina Militare, esclude che si possa trattare di bassa marea collegata ai flussi lunari in quanto il particolare fenomeno di questo periodo, per la sua durata, non è riconducibile al semplice abbassamento e innalzamento del livello del mare causato dalla Luna, poiché in quel caso il movimento normalmente oscilla fisiologicamente intorno alle sei ore.



Un fatto anomalo che potrebbe essere dovuto, secondo altri, alla situazione di alta pressione, registrata nel Mediterraneo, che spinge l’acqua verso il basso in modo molto potente, facendo così diminuire il livello del mare. Paradossalmente, mentre nel mondo sono sempre elevati i timori per un sollevamento del mare dovuto al riscaldamento globale e allo scioglimento dei ghiacciai, dalle nostre parti si assiste, almeno in via eccezionale, al fenomeno opposto.