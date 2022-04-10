Insieme ai volontari anche una classe del liceo scientifico Berto. Lungo i bordi della strada sono stati raccolti 100 chili di vetro, 20 sacchi di indifferenziata e 15 di plastica

Liberare il mondo dalla plastica. È questo lo scopo che si prefigge l’associazione Plastic free, ed è quello che si è cercato di fare questa mattina anche a Vibo Valentia. Volontari, studenti e semplici cittadini, infatti, hanno preso parte alla data nazionale di pulizia di strade e aree pubbliche, che in Calabria ha visto anche altri 15 appuntamenti – tutti nelle altre province.

A Vibo ci si è occupati di ripulire il tratto di statale 18 nei pressi del bivio per la piscina comunale. In prima linea i ragazzi della III C del liceo scientifico Giuseppe Berto. Guanti e sacchi in mano, insieme ai volontari, hanno ripulito i bordi della strada da plastica e altri rifiuti. Sul posto anche Anas, affinché tutto procedesse in sicurezza. Alla fine, nutrito è stato il “bottino”: il referente provinciale dell’associazione, Gregorio Greco, ha fatto sapere che sono stati raccolti 100 chili di vetro, 20 sacchi di indifferenziata e 15 di plastica.