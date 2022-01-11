La società invitata a controllare tutta la rete di adduzione. Si pensa ad un'indennità per i cittadini in regola con il pagamento delle bollette

Il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, al termine della riunione di giunta convocata questa mattina a Palazzo Luigi Razza comunica di aver deciso di dare incarico agli uffici preposti al fine di valutare l’avvio di un’azione di risarcimento danni nei confronti di Sorical.



Lo stesso primo cittadino ha quindi diffidato la Sorical ad effettuare un puntuale controllo lungo la rete di adduzione per evitare il ripetersi dei gravissimi disagi subiti. Inoltre il sindaco è intenzionata a valutare, alla luce dei vigenti regolamenti comunali, la possibilità di un‘indennità da corrispondere agli utenti in regola con i pagamenti.



Durante la riunione è stato inoltre deciso di conferire un incarico che dovrà portare ad una mappatura di tutti i pozzi e di tutte le sorgenti presenti sul territorio comunale.