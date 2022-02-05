La segnalazione di docenti e alunni che giornalmente attraversano l’arteria per raggiungere l’Alberghiero, l’Industriale e l’Istituto per geometri

Una strada colabrodo al limite della percorribilità ma anche sporcizia, canali di scolo inesistenti, rifiuti abbandonati tra le sterpaglie. È la segnalazione che arriva dagli utenti – docenti e alunni – che a centinaia giornalmente percorrono l’arteria per raggiungere tre edifici scolastici ovvero l’Istituto alberghiero, l’Istituto per geometri e l’Istituto industriale. Tutti siti nella parte alta di Vibo.

Quello fotografato è un quadro di abbandono totale: «Ci sono vere e proprie voragini che rappresentano un pericolo per chi attraversa la strada. Con la pioggia, poi, la situazione tende a peggiorare perché l’automobilista difficilmente riesce a individuare le buche per tempo».

Un quadro desolante nel quale si chiede di intervenire, a tutela dei ragazzi, dei docenti e del personale scolastico: «Come si possono educare le nuove generazioni alla cura dell’ambiente e del creato se sono circondati da questo degrado?», si chiedono gli utenti aggiungendo: «La scuola è un’agenzia educativa che forma i futuri cittadini. La cura del creato e dei nostri ambienti sociali genera benessere, bellezza e coesione sociale. Tutti, a partire dalle Istituzioni e dagli adulti, siamo chiamati a fare la nostra parte».