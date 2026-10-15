Cinque nuovi appuntamenti gratuiti al centro polifunzionale di via Enrico Gagliardi per imparare a produrre fertilizzante naturale dai rifiuti organici. L'iniziativa, promossa dall'assessorato all'Ambiente con la ditta Muraca, prevede la consegna di compostiere da 360 litri. Posti limitati, necessaria la prenotazione
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Trasformare gli scarti alimentari e i residui delle potature in fertilizzante naturale, riducendo la quantità di rifiuti da smaltire e ottenendo anche uno sconto sulla Tari. È l'opportunità offerta dal Comune di Vibo Valentia, che ripropone i corsi gratuiti di compostaggio domestico dopo l'esperienza dello scorso anno. L'iniziativa, promossa dall'assessorato all'Ambiente in collaborazione con la Muraca srl, prevede cinque nuovi appuntamenti tra ottobre e novembre, con la possibilità per i partecipanti di ricevere gratuitamente una compostiera da 360 litri.
Il progetto si rivolge in particolare ai cittadini residenti che dispongono di un giardino o di un'area verde privata, dove poter utilizzare il compost prodotto. L'obiettivo è insegnare a gestire autonomamente la frazione organica dei rifiuti domestici, trasformandola in una risorsa utile per la cura delle piante e del terreno.
Quando e dove si svolgono i corsi
Gli incontri si tengono al centro polifunzionale di Vibo Valentia, nell'ex scuola Buccarelli di via Enrico Gagliardi, sempre alle ore 10. Dopo il primo appuntamento, che si è svolto sabato 10 ottobre, il calendario prevede altre cinque date: 17 e 24 ottobre, 7, 14 e 21 novembre.
Non si tratta di un percorso articolato in più lezioni: ciascun incontro propone infatti lo stesso programma formativo, consentendo ai cittadini di scegliere la giornata più comoda.
A condurre i seminari sarà Fatima Vaccalluzzo, educatrice ambientale della Muraca, che illustrerà le tecniche per trasformare gli scarti organici e i residui di potatura in fertilizzante naturale. Ai partecipanti verrà consegnata gratuitamente una compostiera della capacità di 360 litri e sarà riconosciuto il diritto a una riduzione della tassa sui rifiuti. Il comunicato comunale non specifica l'entità dello sconto.
L'assessore Miceli: «Un piccolo gesto quotidiano per un grande risultato collettivo»
«Con questa iniziativa vogliamo promuovere un cambio di passo concreto verso la riduzione dei rifiuti alla fonte e la valorizzazione della materia organica», spiega l'assessore comunale all'Ambiente Marco Miceli.
«Il compostaggio domestico rappresenta una scelta responsabile che fa bene al nostro territorio e premia direttamente i cittadini con risparmi sulla Tari. Un piccolo gesto quotidiano da parte delle nostre famiglie può tradursi in un grande risultato collettivo per la tutela dell'ambiente e la cura del verde urbano».
L'assessore invita alla partecipazione anche i cittadini che non dispongono di un'area verde privata, sottolineando l'importanza di diffondere una maggiore conoscenza delle pratiche di sostenibilità ambientale.
Come iscriversi
I posti disponibili sono limitati ed è quindi necessario prenotarsi. Le iscrizioni possono essere effettuate scrivendo all'indirizzo email comunicazione@comune.vibovalentia.vv.it, chiamando il numero verde 800 820 520 oppure consultando il sito www.muracasrl.com.