Dopo settimane di caldo intenso, tra venerdì notte e sabato una perturbazione atlantica interesserà anche il Vibonese. Previsti temporali localmente forti, fulmini e un deciso calo termico con massime intorno ai 26 gradi

La lunga fase calda che ha mantenuto le temperature perennemente al di sopra delle medie stagionali sta ormai per terminare. Aria più fresca di matrice atlantica raggiungerà la nostra Regione a partire dalla nottata di venerdì apportando un netto calo delle temperature che inizierà già dalla giornata di sabato 12 settembre.

Secondo gli ultimissimi aggiornamenti infatti, a partire dal weekend sono previste temperature di circa 14-15°C alla quota di 1500m e cioè perfettamente in linea con il periodo, e ciò vorrà dire che su coste e pianure il termometro si manterrà intorno ai 25-27°C. Il calo termico sarà sostanzioso e di circa 6-8°C, passando dai 33-35°C con punte anche più elevate a circa 25-27°C con valori prettamente della prima decade di settembre.

Possibili intensi temporali sabato

Ecco però che insieme all’aria fresca atlantica si aggiungerà una perturbazione localmente intensa. In queste ore e nella giornata di ieri tale perturbazione ha apportato violenti temporali al nord Italia e lungo le aree Tirreniche centrali grazie alla formazione di intensi nuclei temporaleschi a MCS che hanno interessato l’area. La perturbazione scenderà di latitudine nelle prossime ore e a partire dalla nottata di oggi e la prima parte della giornata di Sabato: in tale frangente sono previsti violenti temporali soprattutto lungo le aree Tirreniche della Calabria e in particolare su Cosentino, Lametino, Vibonese e Reggino e relative aree interne con possibilità di intense scariche elettriche e forti precipitazioni.

Tali fenomeni però potranno sconfinare anche verso le aree Joniche e in particolare su quelle del Catanzarese e del Reggino dove anche qui non sono da escludere locali temporali

Sottolineiamo che comunque la perturbazione sarà molto veloce ma le elevate temperature marine e il caldo attualmente presente faranno da miccia ai possibili fenomeni intensi appena l’aria fresca irromperà sulla Calabria.