La comunicazione della presidente Simona Scarcella che ha assegnato gli incarichi ai primi cittadini Sergio Pititto e Raffaele Scaturchio

All’interno della sezione calabrese dell’Associazione nazionale Comuni italiani, il sindaco della città napitina, Sergio Pititto, andrà a ricoprire il ruolo di presidente della Commissione Anci Calabria “Politiche del mare, demanio marittimo e aree portuali”. All’amministratore di Dasà, Raffaele Scaturchio, invece, assegnata la presidenza della Commissione tematica relativa a “Agricoltura – Caccia e Pesca – Sovranità Alimentare”. Le nomine sono state formalizzate dalla presidente f.f. Anci Calabria, Simona Scarcella, sindaco di Gioia Tauro, che ha sottolineato il ruolo strategico dei settori per sviluppo, lavoro e crescita dei territori.

In merito, il sindaco Pititto ha assicurato: «Lavorerò con impegno e spirito di collaborazione insieme agli altri amministratori locali per costruire proposte concrete ed efficaci a servizio delle nostre comunità. Un incarico che affronto con determinazione e con l’obiettivo di dare voce ai territori costieri calabresi».