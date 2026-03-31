Dopo la breve parentesi stabile che ha interessato la regione, ecco che una nuova fase di maltempo è alle porte. Un blocco anticiclonico sull’Europa settentrionale favorirà la discesa di una massa d’aria polare fin verso il Mediterraneo: raggiungendo tale area, l’incontro tra aria fredda e mare mite creerà la formazione di un nuovo ciclone, denominato Ermione, che causerà una fase di maltempo tra oggi e giovedì 2 aprile.

Durante la giornata odierna assisteremo a un generale e rapido peggioramento del tempo su tutta la regione fin dal mattino con piogge sparse e nevicate sui monti di Sila, Pollino e Aspromonte. Dal pomeriggio però lo spostamento del ciclone richiamerà correnti da Sudest che causeranno piogge localmente intense e temporali soprattutto lungo le aree Joniche della Calabria e in particolare su Reggino, Catanzarese e Crotonese. Pioggia abbondante interesserà anche le aree più interne grazie all’effetto Stau che si andrà a creare, mentre copiose nevicate interesseranno le aree montuose a partire dai 1300-1400 m di quota.

Oltre alle precipitazioni si avrà anche un generale rinforzo dei venti dai quadranti meridionali con raffiche localmente moderate/forti lungo le aree Joniche e di conseguenza i mari risulteranno molto mossi. C’è da sottolineare comunque che il ciclone Ermione colpirà più intensamente le regioni Adriatiche e la Basilicata.