L'intesa punta a una collaborazione con le forze dell'ordine per prevenire e contrastare rapine, atti vandalici e aggressioni al personale bancario

Nei locali della Prefettura di Vibo Valentia è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa tra la Prefettura e l’Associazione bancaria italiana (ABI), finalizzato al rafforzamento delle misure di prevenzione e contrasto della criminalità ai danni del settore bancario e della clientela.

Il documento è stato firmato dal prefetto di Vibo Valentia, Anna Aurora Colosimo, e da Marco Iaconis, coordinatore nazionale di Ossif, in rappresentanza delle banche aderenti ed operanti sul territorio provinciale, alla presenza dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine.

L’intesa mira a consolidare la collaborazione istituzionale tra Prefettura, Forze di Polizia e sistema bancario attraverso un modello integrato di prevenzione e gestione dei rischi, con particolare attenzione alla sicurezza anticrimine, alla prevenzione delle rapine, dei furti agli ATM e alle cassette di sicurezza, delle truffe ai danni dei clienti, degli atti vandalici e terroristici, nonché delle aggressioni al personale bancario.

Particolare attenzione è dedicata anche ai nuovi scenari di minaccia legati alla cyber-physical security e all’utilizzo delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale, attraverso attività di monitoraggio, analisi e condivisione delle informazioni.

Il Protocollo valorizza il ruolo di coordinamento delle Forze di Polizia esercitato dal prefetto quale Autorità provinciale di pubblica sicurezza, prevedendo specifici momenti di confronto e coordinamento nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, finalizzati ad individuare tempestivamente le criticità emergenti e a definire strategie condivise di controllo del territorio.

L’accordo prevede inoltre un costante flusso informativo tra banche, Prefettura, Forze dell’Ordine e Ossif– il Centro di Ricerca dell’Abi sulla sicurezza anticrimine – al fine di rafforzare l’azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminosi.

La sottoscrizione del Protocollo rappresenta un importante traguardo per il territorio provinciale e conferma la volontà condivisa delle Istituzioni e del sistema bancario di innalzare ulteriormente i livelli di sicurezza a tutela dei cittadini, degli operatori bancari e del tessuto economico locale.