«Sono davvero lieta di annunciare l’ottenimento di un importantissimo finanziamento che, come recita il titolo del progetto, porterà “Luce nelle periferie”, che significa: più servizi, più opportunità di lavoro, più attenzione per anziani, famiglie e giovani delle nostre frazioni». È quanto riferisce l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Vibo Valentia, Lorenza Scrugli, commentando l’ottenimento di un finanziamento di 2.390.145,87 euro, cui si aggiunge un cofinanziamento di 65.000 euro, per un totale di oltre 2,4 milioni di euro. Un progetto presentato dal Comune di Vibo Valentia come capofila in collaborazione con altri partner strategici anche fuori provincia.

«Il terzo posto in graduatoria - evidenzia l’assessore Scrugli - premia la capacità del nostro Comune di costruire progetti di qualità, in rete con istituzioni, scuole e università, capaci di incidere davvero sulla vita quotidiana delle persone».

Il progetto Luce nelle periferie

Con decreto dirigenziale n. 19947 del 19 dicembre 2025 è stato infatti approvato il progetto “Luce nelle periferie” nell’ambito dell’Avviso pubblico “P.Art.E.C.I.P.O.” del PR Calabria FESR FSE+ 2021–2027. La progettazione è stata curata da Pasquale Luzzo, project manager anche per l’attuazione, in sinergia con l’assessore Scrugli, la dirigente Carla Montesanti e gli uffici del settore Politiche sociali del Comune capofila.

Le aree interessate

L’intervento è rivolto alle frazioni Vena e Piscopio del Comune di Vibo Valentia e alla fascia premontana di Lamezia Terme, aree segnate da marginalità sociale e carenza di servizi. Obiettivo generale del progetto - prosegue il comunicato - è promuovere l’integrazione sociale nelle periferie urbane a rischio povertà ed esclusione, migliorando accesso ai servizi, inclusione socio‑economica e pari opportunità.

I servizi previsti

Sono previsti servizi di prossimità (assistenza domiciliare agli anziani, sostegno psicologico e legale, doposcuola, distribuzione farmaci, taxi sociale), misure economiche per famiglie fragili (voucher per libri e materiale scolastico, mense, trasporto pubblico, buoni spesa, rette scolastiche) e azioni di inclusione attiva (Piano Locale per il Lavoro, voucher per alta formazione e dote per autoimpiego per giovani laureati).

Il partenariato coinvolge, tra gli altri, il Comune di Lamezia Terme, la Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, i Centri per l’impiego di Vibo Valentia e Lamezia Terme, l’Università della Calabria, l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, l’Asp di Vibo Valentia, alcuni istituti scolastici.

L’iter

«Il riconoscimento in graduatoria – si fa presente nel comunicato – conferma la visione strategica dell’amministrazione comunale di Vibo Valentia, capace di intercettare risorse europee e tradurle in interventi integrati ad alto impatto sulla trasformazione urbana e sociale.

A seguito della prossima sottoscrizione della convenzione con la Regione Calabria, prenderà avvio la fase operativa, con l’obiettivo di trasformare tempestivamente le risorse disponibili in servizi concreti, presìdi stabili sul territorio e un miglioramento misurabile della qualità della vita per le comunità interessate».