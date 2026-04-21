Riparte alla grande l’attività dell’Associazione Moderata Durant aps, nata da due anni e che ha stretto ancora una volta una collaborazione fattiva con l’amministrazione comunale di Vibo Valentia.

Dopo le varie attività realizzate nel primo anno di vita — dalle operazioni di pulizia delle aiuole lungo Viale Saragat, che conduce direttamente al Parco Urbano, fino alla piantumazione di alberi in Viale XXV Aprile — l’Associazione è pronta ad affrontare una nuova stagione di impegno sul territorio. I dettagli sono resi noti in un comunicato del sodalizio.

A seguito dell’elezione del nuovo presidente, Gianluca Vasapollo, che ha preso il posto dell’avvocato Francesca Guzzo — protagonista di un lavoro intenso e ricco di risultati — nei giorni scorsi alcuni iscritti si sono riuniti per programmare nuovi interventi sia nel centro cittadino che in altri quartieri.

Parallelamente, si sta lavorando, in collaborazione con il Comune di Vibo Valentia, all’organizzazione di una importante kermesse estiva, articolata in diversi appuntamenti che promettono di attirare grande partecipazione.

Dopo il rinnovo dell’accordo con il Comune, sono già ripartiti i lavori di pulizia delle aree assegnate all’Associazione, grazie all’impegno costante dei volontari, con l’obiettivo di rendere sempre più fruibile e accogliente il Parco Urbano, vero polmone verde della città.

«Lasciatemi ringraziare in primis l’Avvocato Francesca Guzzo, che ha lavorato davvero benissimo contribuendo in modo significativo alla crescita del movimento e dando voce al nostro quartiere. Un lavoro impegnativo, portato avanti anche a costo di sacrifici personali. A lei va il mio e il nostro più sentito ringraziamento» dichiara il presidente Gianluca Vasapollo.

«Il mio impegno sarà quello di continuare su questa strada, migliorando quanto fatto finora. Fortunatamente posso contare su un gruppo straordinario, una vera fucina di idee e il cuore operativo dell’Associazione. Accanto a me ci sono il vicepresidente Fortunato Andreacchio, il segretario Pino Tropeano e il tesoriere Raffaele Campisi: insieme abbiamo costruito una squadra solida. A loro si aggiungono Carmelo Abramo, Raffaele Tucci, Pino Sorrentino, Rosario Valente, Giulio Costantini e tutti gli altri volontari che hanno a cuore le sorti della nostra città».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche al sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, agli assessori e ai dirigenti comunali, per il continuo sostegno e la fiducia accordata all’Associazione.

In vista della stagione estiva, l’obiettivo è quello di rendere il Parco Urbano un luogo vivo e partecipato, fruibile durante tutta la giornata. Proprio in questa direzione si inserisce anche un nuovo invito rivolto alla cittadinanza: l’Associazione Moderata Durant APS apre infatti alla raccolta di idee progettuali.

Soci, cittadini e realtà del territorio sono invitati a proporre iniziative in ambito culturale, sociale e ricreativo, contribuendo attivamente alla costruzione di nuove opportunità per la comunità. Anche proposte semplici potranno diventare progetti concreti, grazie al supporto organizzativo dell’Associazione.

«Chiediamo a tutti di collaborare, mettendo da parte appartenenze politiche e divisioni personali — conclude Vasapollo — perché amministrazioni e incarichi passano, ma Vibo Valentia resta. E il futuro della nostra città dipende anche dalla partecipazione di ciascuno di noi».