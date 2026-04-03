L’associazione ha anche regalato uova di cioccolato agli ospiti delle case di cura del paese e dei centri limitrofi. Gesti semplici per dimostrare attenzione alle fasce più fragili

Ancora una volta, in occasione della Pasqua, l’Associazione di volontariato Augustus di Filadelfia rinnova il proprio impegno solidale, portando un sorriso a chi ne ha più bisogno. I volontari, con grande dedizione e spirito altruistico, hanno donato uova di Pasqua agli ospiti delle case di cura del paese e dei centri limitrofi, tra cui Francavilla Angitola, oltre che ai piccoli pazienti del reparto pediatrico dell’ospedale di Vibo Valentia.

Un gesto semplice ma carico di significato, che testimonia la vicinanza concreta dell’associazione alle fasce più fragili della comunità. L’Augustus – si legge in una nota stampa – si distingue da sempre per le numerose iniziative di solidarietà che organizza durante l’anno, tutte rese possibili grazie all’autofinanziamento e all’impegno costante dei suoi volontari.

Si tratta di un’associazione che sta prendendo sempre più piede sul territorio, grazie ai tanti progetti messi in campo e alla capacità di coinvolgere la comunità in iniziative di grande valore sociale. Proprio questo impegno ha attirato anche l’attenzione dei giovani, che hanno richiesto la partecipazione dell’associazione durante la settimana dello studente, riconoscendone il valore educativo e sociale.

Tappa in ospedale a Vibo

L’Augustus è inoltre fortemente motivata a fare sempre meglio, puntando a una crescita continua anche sul piano della formazione, con l’obiettivo di offrire un servizio sempre più qualificato ed efficace alla comunità.

Particolarmente toccante – prosegue il sodalizio - è stato il momento vissuto in ospedale, dove i volontari hanno scelto di trasformarsi, per un giorno, in veri e propri simboli di coraggio e speranza. Indossando i costumi di Spider-Man e Captain America, sono entrati in reparto con discrezione e dolcezza, portando non solo doni, ma soprattutto presenza, attenzione e calore umano.

Gli occhi dei bambini si sono illuminati di stupore e meraviglia: per un attimo, le stanze d’ospedale si sono trasformate in luoghi di avventura, dove i supereroi non combattono battaglie, ma stringono mani, regalano abbracci e sussurrano parole di conforto. In quei gesti semplici si è racchiuso il senso più profondo dell’iniziativa: far sentire ogni bambino meno solo, più forte, più coraggioso.

Da ultimo, l’Associazione ha recentemente aderito all’associazione nazionale “Proteggere Insieme”, una realtà impegnata a livello nazionale nella promozione della protezione civile, della solidarietà e della formazione dei volontari. L’affiliazione rappresenta un importante passo in avanti, che consentirà all’Augustus di crescere ulteriormente, rafforzando competenze, collaborazione e presenza sul territorio, in una rete più ampia di impegno e supporto.