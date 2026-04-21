Coinvolti i ragazzi dell'Ipseoa Gagliardi e dell'Iis De Filippis Prestia e anche diversi docenti. I gruppi sono stati a Malta, Irlanda e Portogallo

Nel contesto educativo odierno, le esperienze internazionali rappresentano un'opportunità fondamentale per arricchire il percorso formativo degli studenti e dei docenti. In quest'ottica, l'Ipseoa Gagliardi e l'Iis De Filippis Prestia di Vibo Valentia hanno attivamente partecipato al programma Erasmus, permettendo a un numero significativo di alunni e docenti di vivere esperienze formative all'estero.

Quest'anno scolastico, ben 61 studenti hanno avuto l'opportunità di vivere un'esperienza Erasmus, suddivisi in tre mete:

Malta: 14 alunni hanno avuto l'opportunità di scoprire la storia e la cultura di questo arcipelago mediterraneo, partecipando a stage formativi in vari settori. I ragazzi hanno potuto confrontarsi con un ambiente multiculturale, acquisendo competenze preziose.

14 alunni hanno avuto l'opportunità di scoprire la storia e la cultura di questo arcipelago mediterraneo, partecipando a stage formativi in vari settori. I ragazzi hanno potuto confrontarsi con un ambiente multiculturale, acquisendo competenze preziose. Galway, Irlanda: In questa vivace città irlandese, 23 studenti hanno esplorato non solo le bellezze naturali e culturali, ma anche il mondo del lavoro locale. Le esperienze lavorative hanno permesso di migliorare le loro competenze linguistiche e professionali, rendendoli più pronti ad affrontare il mercato del lavoro globale.

In questa vivace città irlandese, 23 studenti hanno esplorato non solo le bellezze naturali e culturali, ma anche il mondo del lavoro locale. Le esperienze lavorative hanno permesso di migliorare le loro competenze linguistiche e professionali, rendendoli più pronti ad affrontare il mercato del lavoro globale. Portimão, Portogallo: Con 24 alunni coinvolti, Portimão ha offerto un’ottima occasione per apprendere nel settore dell’ospitalità e del turismo, settori chiave per l’economia locale. Gli studenti hanno potuto lavorare in contesti professionali stimolanti, perfezionando le loro abilità pratiche.

Non solo gli studenti, ma anche i docenti dell'Ipseoa Gagliardi e dell'Iis De Filippis Prest sono stati coinvolti in esperienze di formazione internazionale. Quest'anno, sei docenti hanno partecipato a un programma di job shadowing a Helsinki, Finlandia. Qui, hanno avuto l'opportunità di osservare metodologie didattiche innovative e best practices nel campo dell'istruzione, arricchendo così il loro bagaglio professionale.

In aggiunta, sette docenti si trovano attualmente ad Almada, Portogallo, dove stanno approfondendo le loro competenze e scambiando esperienze con colleghi locali. Questa mobilità non solo contribuisce alla loro crescita personale, ma riflette anche un impegno verso un miglioramento continuo della qualità educativa all’interno delle scuole.

Le mobilità Erasmus rappresentano un pilastro fondamentale per i due istituti vibonesi. Grazie a queste esperienze, gli studenti possono ampliare i propri orizzonti e prepararsi ad affrontare le sfide del futuro, mentre i docenti hanno l'opportunità di aggiornarsi e innovare le proprie pratiche didattiche. È evidente che il programma Erasmus non solo arricchisce le vite individuali, ma contribuisce anche a creare una comunità scolastica più coesa e consapevole del proprio ruolo nel mondo.