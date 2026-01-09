Dopo il contributo offerto in occasione della programmazione natalizia il Comune rimarca il valore di un rapporto consolidato con l’ente camerale, considerato strategico per promuovere cultura, economia e immagine urbana

Un rapporto istituzionale che si consolida e che guarda allo sviluppo complessivo della città. Il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, ha inviato una lettera di ringraziamento al presidente della Camera di commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, Pietro Falbo, e all’intero Consiglio camerale, per il contributo economico destinato, per la terza volta in un anno e mezzo, alla realizzazione del cartellone degli eventi cittadini.

Un sostegno che, come sottolinea il primo cittadino, rappresenta un segnale concreto di attenzione verso Vibo Valentia e verso le sue iniziative di promozione culturale e territoriale. «Ho ritenuto doveroso – dichiara il sindaco Romeo – esprimere un sincero ringraziamento per il prezioso contributo concesso a sostegno della programmazione natalizia realizzata in città, che è solo l’ultimo in ordine di tempo dopo quello natalizio 2024 e quello estivo».

L’intervento dell’ente camerale – si sottolinea in una nota - non si esaurisce in un singolo episodio, ma si inserisce in un percorso di collaborazione già avviato e rafforzato nel tempo. Tuttavia, per il sindaco, il valore dell’iniziativa va ben oltre l’aspetto finanziario. «Occasioni come questa – evidenzia – rafforzano un principio fondamentale: la necessità di una collaborazione istituzionale stabile e lungimirante, capace di promuovere insieme le potenzialità e le bellezze del territorio vibonese».

Romeo rivendica un rapporto positivo e costruttivo con la Camera di commercio, considerato una base solida su cui costruire nuove progettualità. «Con la Camera di commercio abbiamo un ottimo rapporto che, sono certo, porterà sempre frutti migliori», afferma.

Secondo il primo cittadino, solo un’azione condivisa può incidere realmente sulla crescita del territorio. «Fondamentale è un percorso condiviso tra le istituzioni e le componenti produttive, commerciali, imprenditoriali e culturali – sottolinea – potremo costruire una crescita complessiva, orientata a un vero salto di qualità nella capacità attrattiva di Vibo Valentia».