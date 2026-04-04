Un fiume infinito di fedeli, una città che si ferma. Anche quest’anno Vibo si ferma per le Vare. La storica processione dei misteri dolorosi, che si snoda per le strade del centro storico, ha preso il via dalla storica chiesa del Rosario.

Franco Grillo

In processione, i cui tempi vengono scanditi da preghiere e intermezzi musicali, troviamo le preziose statue settecentesche – opera del Rubino – raffiguranti le varie scene della passione e morte di Cristo. A chiudere il corteo, la Madonna Addolorata e San Giovanni (foto di Franco Grillo #fotomodernagrillo)

Franco Grillo

L’appuntamento religioso, curato dall’Arciconfraternita del Rosario e San Giovanni Battista, è molto sentito a Vibo e paesi limitrofi e richiama ogni anno migliaia di fedeli.

In tarda serata, dalla chiesa di San Giuseppe, ha preso invece il via la processione della Madonna della Desolata. L’effigie della Vergine vestita a lutto e con il volto afflitto per la morte del figlio, ha camminato per le vie della città con il sottofondo delle marce funebri eseguite dalla banda. Anche questo, un momento di profondo coinvolgimento spirituale.