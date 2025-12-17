Organizzato dalla presidente Maria Romeo, in collaborazione con tutti i soci, si è svolta al 501 Hotel, la tradizionale "Festa del Natale kiwaniano" del Club di Vibo Valentia. I soci sono giunti con loro familiari e amici e con i bambini facenti parte delle loro famiglie.

«Per noi soci – si legge in una nota del sodalizio - è stato un importante incontro e l'ingresso di due nuovi soci ha contribuito a concretizzare la raccolta fondi da destinare ai services in favore dei bambini bisognosi del mondo».

Dopo il pranzo c'è stata la consueta tombolata di beneficenza e l'arrivo di Babbo Natale, che ha distribuito regali ai bambini presenti. «Un pensiero affettuoso è stato rivolto al piccolo Francesco, figlio del nostro caro socio Raffaele e della cara Laura, con il lancio verso il cielo di un palloncino rosso. In serata il Club ha partecipato, come partner collaboratori, al Concerto, organizzato dall'Unicef, presso il Duomo di San Leoluca in Vibo Valentia.

La giornata si è conclusa con lo scambio degli auguri e con la speranza che sia un Natale sereno per tutti i bambini del nostro attuale tempestoso mondo».