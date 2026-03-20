Un momento di raccoglimento e condivisione ha unito istituzioni e corpi dello Stato nel cuore della città, in vista della Santa Pasqua. Al Duomo di San Leoluca si è svolta una celebrazione eucaristica interforze che ha visto la partecipazione delle principali autorità civili e militari del territorio.

La funzione religiosa è stata officiata da monsignor Attilio Nostro, vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, alla presenza del prefetto Anna Aurora Colosimo e dei rappresentanti delle Forze armate, delle Forze di polizia e degli altri corpi dello Stato operanti nella provincia vibonese.

L’iniziativa si inserisce nel tradizionale percorso di preparazione alla Pasqua, offrendo un’occasione di riflessione condivisa per quanti, ogni giorno, sono impegnati al servizio della collettività.

Ad arricchire la cerimonia è stato il contributo musicale del coro del Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, diretto dal maestro Gianfranco Cambareri, che ha accompagnato la funzione con canti particolarmente apprezzati dai presenti.

Momento conclusivo e particolarmente sentito è stata la lettura della “Preghiera per la Patria”, che ha suggellato un incontro carico di significato spirituale e istituzionale, nel segno dell’unità tra le diverse componenti dello Stato.