Il primo fiocco dell’ospedale Jazzolino è azzurro. Qui i parti nel 2025 sono stati in totale 560, l’ultimo ieri pomeriggio. A Cosenza il primo nato in Calabria, dove 18 minuti dopo la mezzanotte ha fatto il suo debutto nel mondo Mariateresa
Tutti gli articoli di Attualità
PHOTO
Si chiama Michele il primo nato del 2026 a Vibo Valentia. Il bimbo, 3,050 chilogrammi, è venuto alla luce stamane, intorno alle 8.44. Ieri, all’ospedale Jazzolino era nata una bimba nel pomeriggio, l’ultima del 2025. Ad assistere Michele e la sua mamma c’erano i ginecologi Caterina Sergio e Tommaso Sirgiovanni, l’anestesista loiacono, il pediatra Toscano, le ostetriche Maria Assunta Bruzzano e Cinzia Valenzise e l’oss Bruna Massaria.
I parti nell’anno appena trascorso al nosocomio cittadino sono stati 560.
Primi nati a Cosenza
Si chiama invece Mariateresa Chiappetta la prima nata a Cosenza nel 2026. La bambina è venuta al mondo alle ore 00.18, pochi minuti dopo la mezzanotte, presso l’Ospedale dell’Annunziata, con parto spontaneo.
La piccola pesa 3,050 chilogrammi e rappresenta simbolicamente la prima nascita del 2026 a Cosenza, regalando alla città il primo sorriso del nuovo anno. Curiosità ha voluto che poco dopo, alle 00.36, sia nata un’altra bambina: Rebecca Chiappetta. Stesso cognome, ma nessuna parentela.
Domenico, primo nato a Crotone
Fiocco azzurro a Crotone. Domenico è il primo nato del 2026 all'Ospedale S. Giovanni di Dio.
Lo rende noto il Comune aggiungendo: «Ai genitori e a tutta la famiglia giungano i più sinceri auguri della comunità cittadina per questo lieto evento che apre il nuovo anno. Ai genitori rivolgiamo, come da tradizione, l’invito a essere accolti nella Casa Comunale non appena sarà possibile. Un ringraziamento va ai medici e agli infermieri dell’Ospedale “San Giovanni di Dio”per la professionalità e l’impegno con cui accompagnano momenti così importanti».