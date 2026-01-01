Il primo fiocco dell’ospedale Jazzolino è azzurro. Qui i parti nel 2025 sono stati in totale 560, l’ultimo ieri pomeriggio. A Cosenza il primo nato in Calabria, dove 18 minuti dopo la mezzanotte ha fatto il suo debutto nel mondo Mariateresa

Si chiama Michele il primo nato del 2026 a Vibo Valentia. Il bimbo, 3,050 chilogrammi, è venuto alla luce stamane, intorno alle 8.44. Ieri, all’ospedale Jazzolino era nata una bimba nel pomeriggio, l’ultima del 2025. Ad assistere Michele e la sua mamma c’erano i ginecologi Caterina Sergio e Tommaso Sirgiovanni, l’anestesista loiacono, il pediatra Toscano, le ostetriche Maria Assunta Bruzzano e Cinzia Valenzise e l’oss Bruna Massaria.

I parti nell’anno appena trascorso al nosocomio cittadino sono stati 560.

Primi nati a Cosenza

Si chiama invece Mariateresa Chiappetta la prima nata a Cosenza nel 2026. La bambina è venuta al mondo alle ore 00.18, pochi minuti dopo la mezzanotte, presso l’Ospedale dell’Annunziata, con parto spontaneo.

La piccola pesa 3,050 chilogrammi e rappresenta simbolicamente la prima nascita del 2026 a Cosenza, regalando alla città il primo sorriso del nuovo anno. Curiosità ha voluto che poco dopo, alle 00.36, sia nata un’altra bambina: Rebecca Chiappetta. Stesso cognome, ma nessuna parentela.

Domenico, primo nato a Crotone

Fiocco azzurro a Crotone. Domenico è il primo nato del 2026 all'Ospedale S. Giovanni di Dio.

Lo rende noto il Comune aggiungendo: «Ai genitori e a tutta la famiglia giungano i più sinceri auguri della comunità cittadina per questo lieto evento che apre il nuovo anno. Ai genitori rivolgiamo, come da tradizione, l’invito a essere accolti nella Casa Comunale non appena sarà possibile. Un ringraziamento va ai medici e agli infermieri dell’Ospedale “San Giovanni di Dio”per la professionalità e l’impegno con cui accompagnano momenti così importanti».