Il popolare progetto social di satira firma un gioco di strategia ambientato in Calabria tra raccomandati, graduatorie, sostegni elettorali e rivalità. L’obiettivo finale? Conquistare una scrivania e “sistemarsi” per sempre

C’è chi punta sui titoli di studio, chi aspetta da anni lo scorrimento di una graduatoria e chi, invece, sembra sapere sempre quale porta bussare. Il mito tutto italiano del posto fisso diventa adesso un gioco da tavolo e lo fa partendo dalla Calabria.

Si chiama “Si Sistemau – Caccia al posto fisso” ed è il nuovo progetto ideato da Lo Statale Jonico, pagina di satira calabrese nata nel 2013, e pubblicato dalla casa editrice Demoela.

L’idea è semplice quanto provocatoria: trasformare alcuni dei meccanismi più discussi del mondo del lavoro e della vita pubblica in una sfida di strategia, nella quale il traguardo da raggiungere è uno solo, ottenere finalmente una scrivania e riuscire a “sistemarsi”.

La Calabria diventa un tabellone da conquistare

La partita si sviluppa su una mappa della Calabria suddivisa in territori. Cosenza, Catanzaro, Crotone, Tropea, Scilla, Reggio Calabria e altre località diventano così aree da occupare e difendere durante il gioco. Ogni partecipante deve schierare i propri personaggi, consolidare le posizioni e sottrarre territori agli avversari.

Sul tabellone finiscono raccomandazioni, sostegni elettorali, favori, rivalità e piccoli espedienti. Tutto viene esasperato attraverso situazioni paradossali e personaggi costruiti come caricature, con l’obiettivo dichiarato di usare gli stereotipi per raccontare contraddizioni che, nelle intenzioni degli autori, vanno ben oltre i confini regionali.

«Abbiamo scelto di giocare con gli stereotipi, esasperandoli fino a renderli paradossali», spiegano gli autori de Lo Statale Jonico. Ma dietro la battuta resta una domanda: quanto pesano davvero merito e capacità quando si cerca lavoro?

Si Sistemau, i personaggi tutti da ridere: dal “Raccomandato” alla “Laureata Convinta”

A contendersi il posto fisso sono cinque fazioni, ciascuna con caratteristiche e abilità differenti. Ci sono Il Raccomandato, che conosce sempre la persona giusta; Il Disoccupato Professionista, abituato a corsi di formazione e opportunità rimandate; La Laureata Convinta, che continua a puntare su titoli e merito; Il Primo dei Non Eletti, in attesa dello scorrimento decisivo; e Il Falso Invalido, costruito come ulteriore caricatura delle distorsioni del sistema.

Cinque figure volutamente sopra le righe, pensate per trasformare luoghi comuni e dinamiche sociali in meccanismi di gioco.

Le illustrazioni sono firmate da Giuseppe Talarico, illustratore e graphic designer calabrese, dal 2022 art director di The Calabreser.

Il progetto porta quindi fuori dai social il linguaggio costruito negli anni da Lo Statale Jonico, realtà nata nel 2013 da due calabresi fuorisede e diventata conosciuta attraverso una satira che utilizza stereotipi e paradossi per raccontare problemi sociali e culturali della regione. In “Si Sistemau” l’ironia resta il punto di partenza, ma diventa anche meccanismo di gioco: si ride della ricerca del lavoro, delle scorciatoie, delle attese infinite e di quella parola – “sistemarsi” – che in Calabria e nel resto d’Italia continua a evocare molto più di un semplice contratto. Il gioco è pubblicato da Demoela, casa editrice specializzata in giochi da tavolo e progetti di gamification, ed è stato realizzato anche con il sostegno di Caffè Guglielmo, presente all’interno della partita con la carta “Caffettino tattico”.