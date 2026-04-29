Il nuovo capitolo del progetto discografico dei Parafonè prende forma con “Stanotti”, il singolo uscito il 24 aprile che conferma la direzione artistica intrapresa dalla band calabrese. Il brano si inserisce nel percorso di “Caprae Diem”, visione musicale che punta a coniugare radici profonde e linguaggi contemporanei, mantenendo al centro la dimensione autentica del suono. “Stanotti” si presenta come un viaggio sonoro in cui la tradizione musicale calabrese dialoga con le moderne sonorità elettroniche, trasformando la serenata in un racconto intimo e universale. «Un intreccio di emozioni, dubbi, promesse e paure», racconta idealmente il brano, che si sviluppa come una dichiarazione d’amore intensa, capace di dare voce a desideri che «tolgono il sonno» e spingono oltre i confini della razionalità.

La notte diventa così spazio simbolico di inquietudine e passione, mentre la musica si trasforma in «una pulsazione viva», un linguaggio che supera il silenzio. Le sonorità tradizionali – tamburelli, richiami popolari, melodie della terra – si fondono con sintetizzatori e trame digitali, dando vita a un flusso continuo e ipnotico. Un equilibrio che rappresenta la cifra stilistica della band, sempre in bilico tra passato e futuro. “Stanotti” arriva dopo “Duciamara” e ne prosegue idealmente il percorso, ribadendo una posizione chiara: una musica che nasce dalla ricerca, dalla conoscenza e dalla sperimentazione, lontana dalle logiche di costruzione artificiale dei brani. Una scelta identitaria che rivendica autenticità e radicamento culturale. Il progetto si rafforza anche grazie alla collaborazione con Mauro Menegazzi, figura centrale nella produzione e nella direzione artistica, contribuendo a consolidare l’obiettivo condiviso con Calabria Sona: portare la musica calabrese su un piano internazionale, in dialogo con la world music.

Ad accompagnare l’uscita del singolo, anche un videoclip diretto da Vladimir Costabile, con la collaborazione dei giovani Amata Gatto e Paolo Ruello, che offrono una visione “sui generis” del progetto, ampliandone l’impatto narrativo e visivo.

Attivi da oltre vent’anni, i Parafonè, gruppo formatosi a Serra San Bruno, rappresentano una delle realtà più innovative del Sud Italia.

Il loro lavoro di recupero e reinterpretazione della musica tradizionale calabrese si intreccia con una costante apertura alle contaminazioni internazionali, costruendo un linguaggio espressivo capace di coinvolgere generazioni diverse. Una traiettoria che li ha portati sui palchi di festival nazionali e internazionali, fino a esperienze come il Womad Roma 2023, la Notte della Taranta e concerti tra Europa e Nord America. Con “Stanotti”, la band prosegue questo cammino, confermando una visione musicale che resta profondamente identitaria ma allo stesso tempo aperta al mondo.