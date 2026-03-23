Alla stazione di Vibo Valentia-Pizzo è attivo un servizio di assistenza gratuita dedicato ai passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta, pensato per garantire un accesso sicuro e senza barriere al trasporto ferroviario. Si tratta di un’opportunità ancora poco conosciuta, ma di grande utilità sia per i cittadini del territorio sia per i numerosi turisti che transitano lungo la costa tirrenica calabrese.

Il servizio, gestito dal circuito Sala Blu di RFI, offre un supporto completo: dall’accompagnamento in stazione fino all’aiuto nella salita e discesa dai treni, anche attraverso l’utilizzo di carrelli elevatori. È previsto inoltre il trasporto dei bagagli, rendendo l’esperienza di viaggio più semplice e accessibile per tutti.

I destinatari sono molteplici: persone in carrozzina, viaggiatori con difficoltà motorie – anche temporanee, come nel caso di infortuni – anziani, disabili visivi o uditivi, ma anche donne in gravidanza. Un’attenzione ampia che mira a rispondere concretamente alle esigenze di chi può incontrare difficoltà negli spostamenti.

L’assistenza è disponibile tutti i giorni, ma è necessaria la prenotazione con un preavviso di almeno 12 ore. La richiesta può essere effettuata tramite i numeri 800.90.60.60 (gratuito da telefono fisso) e +39 02 323232 (da cellulare o dall’estero), oppure online attraverso il portale dedicato Sala Blu.

In un contesto in cui l’accessibilità rappresenta un diritto fondamentale, questo servizio si configura come un presidio importante di inclusione e civiltà. Informare i cittadini e i viaggiatori della sua esistenza significa contribuire a rendere il sistema ferroviario più equo e realmente aperto a tutti.